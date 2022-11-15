В Італії єгиптянин убив українку: завдав три удари ножем

В Італії, де на виборах перемогла ультраправа коаліція, було жорстоко вбито 23-річну українку Анастасію Алашрі, яка разом з чоловіком-єгиптянином та трирічним сином прибула до країни у березні, рятуючись від війни.

Тіло жінки зі слідами трьох ножових поранень виявили у сільській місцевості Вілла Джулія, на території Фано (Пезаро-Урбіно).

Як повідомили місцеві ЗМІ, у причетності до злочину одразу ж запідозрили чоловіка Анастасії, з яким вона перебувала у стані розлучення.

У неділю, 13 листопада, дівчина не вийшла на роботу. Її шукали весь вечір, поки наступного ранку пожежники та карабінери не знайшли її тіло.

За даними слідства, в останні місяці стосунки Анастасії та її чоловіка, 32-річного єгиптянина, ставали все більш конфліктними, і 11 листопада вона звернулася до карабінерів, щоб повідомити про переслідування з боку чоловіка. Вона також залишила дім і сховалася у друга та колеги по роботі, проте потім вирішила повернутися додому, щоб зібрати особисті речі.

Прокуратура Пезаро вже видала наказ про затримання за вбивство, про що підозрюваного повідомили в провінційному штабі карабінерів Болоньї.

Нагадаємо, раніше подібна історія сталася і з українкою у Німеччині — колишній чоловік застрелив її з ревнощів, а потім вчинив самогубство.

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