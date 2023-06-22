Валюха зі «Сватів» допилася до ручки: п’яну акторку сфотографували на вокзалі

Виконавиця ролі Валюхи у серіалі «Свати» акторка Тетяна Кравченко, яка виявилася палкою прихильницею російського вторгнення в Україну, допилася до ручки. Про це пишуть росЗМІ. Зокрема, розповідають про випадки зриву спектаклів Кравченко. Нещодавно акторку в неадекватному стані бачили у потязі. Про це розповіла пасажирка, яка впізнала Кравченко.

«Їхала з акторкою Тетяною Кравченко. Вона дуже погана. Коли я зайшла до туалету, то побачила її, сиділа на унітазі, п'яна в дугу. Вона забула зачинити двері. Вона навіть на ногах не стоїть, її буквально підтримують з двох боків», — пишуть про зірку «Сватів».

Також зазначають, що акторка дуже змінилася, вона погладшала, має недоглянутий вигляд та скуйовджене волосся. На світлині акторка має неохайний вигляд. Двоє підтримують її під руки.

Зазначимо, чутки про те, що Кравченко зловживає алкоголем ширяться вже давно. У січні вона зірвала виставу в театрі, не приїхавши на подію. Тоді Станіслав Садальський заявив, що акторка напилася.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що екранний чоловік Кравченко — Федір Добронравов теж виявився запеклим путіністом.

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