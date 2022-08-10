Зірка «Сватів» Ганна Кошмал розповіла, як відреагувала на позицію екранного діда Добронравова

Популярна українська актриса Ганна Кошмал, яка розповіла, хто з колег по серіалу «Свати» підтримав її на початку російського вторгнення, прокоментувала позицію Федора Добронравова. У серіалі він зіграв роль діда її героїні Жені. Як відомо, він підтримав анексію Криму і так звану спецоперацію.

Шанувальники поцікавилися в Ганни в Інстаграм, як вона відреагувала на позицію актора, який підтримує війну проти України. Кошмал написала, що її ніяк не зачепила поведінка Добронравова, вона на це просто не реагує. Ганна зайнята важливішими речами.

«Ніяк. Зараз є важливіші речі», — відповіла Ганна.

Нагадаємо, в росЗМІ з'явилася інформація, що в Росії хочуть зняти продовження «Сватів» без українських акторів.

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