36.66 / 37.34 40.23 / 41.07
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Погрожував, що матір позбавлять батьківських прав: у Черкасах юнак три місяці ґвалтував 12-річну дитину

11:15 23 червня 2023
дитина

У Черкасах судитимуть 17-річного хлопця, який протягом трьох місяців ґвалтував 12-річну дівчину.

Про це повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, 17-річний хлопець проживав в одній квартирі з дівчиною й ґвалтував дитину упродовж вересня-листопада 2022 року. В статеві зносини з нею він вступив, погрожуючи створити умови, за яких її матір позбавлять батьківських прав, а дівчинку віддадуть до дитячого будинку.

Юнакові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві спіймали педофіла, який домагався 12-річну дівчинку.

Читайте також: На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку й уникли покарання: розпочалася боротьба за справедливе рішення

349

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

щур

Дівам — нові проєкти, Стрільцям — вдалі інвестиції, Рибам — успішні покупки: гороскоп на день Бережливого Щура 23 червня

Тетяна Кравченко

Валюха зі «Сватів» допилася до ручки: п’яну акторку сфотографували на вокзалі

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Врожай огірків

Негайно дайте огіркам соду і дігтярне мило: будете збирати урожай до осені відрами (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту