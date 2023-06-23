Погрожував, що матір позбавлять батьківських прав: у Черкасах юнак три місяці ґвалтував 12-річну дитину

У Черкасах судитимуть 17-річного хлопця, який протягом трьох місяців ґвалтував 12-річну дівчину.

Про це повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, 17-річний хлопець проживав в одній квартирі з дівчиною й ґвалтував дитину упродовж вересня-листопада 2022 року. В статеві зносини з нею він вступив, погрожуючи створити умови, за яких її матір позбавлять батьківських прав, а дівчинку віддадуть до дитячого будинку.

Юнакові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві спіймали педофіла, який домагався 12-річну дівчинку.

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