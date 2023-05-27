Познайомились у соцмережі: у Києві спіймали педофіла, який домагався 12-річну дівчинку

В Києві поліція викрила 54-річного киянина, який познайомився із 12-річною дівчинкою у соціальній мережі і почав відправляти їй матеріали порнографічного характеру. Під час досудового слідства слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками Департаменту кіберполіції встановили, що спілкування чоловіка зі співрозмовницею велося на відверті сексуальні теми, що ілюструвалося фото та відео порнографічного змісту.

Більше того, повідомили у столичному управлінні Національної поліції, чоловік запросив дитину до себе додому. Коли ж він майже виманив дитину на зустріч, поліцейські затримали фігуранта, вилучивши у нього мобільний телефон із підтвердженням листування з малолітньою.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — розбещення неповнолітніх, ч. 3 ст. 156−1 — домагання дитини з сексуальними намірами ч. 2 ст. 301 — розповсюдження порнографічних зображень серед неповнолітніх. Максимальне покарання передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, раніше у Сихівському районному суді Львова оголосили вирок педофілу, який у жіночому одязі пробирався у школи, де в туалетах розбещував маленьких дівчаток. Він отримав 8 років позбавлення волі.

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram