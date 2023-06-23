В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї: у чому переваги для українців

В Україні з 23 червня запрацював Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Нагадаємо, законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю був підтриманий в Раді ще у лютому 2022 року.

Про старт роботи реєстру повідомив у Facebook глава МВС України Ігор Клименко.

«Це один з важливих дедлайнів, які я публічно ставив і для себе, і для всієї команди МВС. І ми це зробили: Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює», — розповів він

За словами Клименка, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.

Також очільник МВС додав, що Єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів.

Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.

З питань, що з'являються, можна телефонувати у контакт-центр ЄРЗ: 044−33−44−035;

Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Telegram @arms_mvs_bot.

Як повідомляли «ФАКТИ» дозвіл на володіння зброєю не виключає скоєння злочинів із застосуванням рушниць та пістолетів.

Так, у Німеччині місцевий мешканець, який виявився мисливцем і мав чимало різної зброї, впритул застрелив кохану жінку з України. Поліція вважає, що це був не нещасний випадок, а чоловік діяв холоднокровно.

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