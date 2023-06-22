Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал», 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України 3 дрони-камікадзе було знищено. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

«Крім того, ворог завдав 44 авіаційних удари, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Сєверного та Авдіївки. На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області.

«Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 — по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку окупантів», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.

«Зокрема, через відсутність доступу цивільного населення до належного медичного забезпечення та якісної води в домашніх осередках відзначено спалахи вірусного гепатиту А, також існує загроза поширення інших вірусних хвороб. В свою чергу російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять», — йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на півдні наступ сил оборони України триває.

«Ми поступово просуваємося вперед, маємо часткові успіхи, відтісняємо противника і вирівнюємо фронт. Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиціі. Несе великі втрати», — розповіла вона.

Як писали «ФАКТИ», на територіях півдня України, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС, є небезпека спалаху смертельних хвороб. За словами лікаря-епідеміолога Андрія Александріна, мова про імовірність спалаху кишкових інфекцій, гепатиту А, черевного тифу, холери, сибірської виразки. Тому звідти терміново треба вивозити дітей, особливо малюків до 5 років.

У Херсонській обласній військовій адміністрації з посилання на заяву її очільника Олександра Прокудіна повідомили, що жителі Херсону можуть споживати воду з-під кранів — вона проходить обробку, тому безпечна і придатна для споживання.

В той же час жителям затоплених районів Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей заборонили ловити, продавати та їсти рибу. Є загроза захворювання на ботулізм.

Фото: Генштаб ЗСУ

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