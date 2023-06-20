У Херсоні під артобстріл потрапили рятувальники, які ліквідували наслідки підриву Каховської ГЕС: є вбиті та поранені

Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали», — повідомив він.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти — домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО.

«За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік. Під ворожі удари також потрапила бригада „швидкої“, котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали», — йдеться у повідомленні.

В Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

«За даними слідства, 20 червня 2023 року близько 13:30 під час виконання завдань з ліквідації наслідків підтоплення в одному з мікрорайонів міста Херсона група працівників ДСНС потрапили під російський обстріл. Один зі співробітників загинув на місці, ще вісім отримали поранення. Дані уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», 16 червня вдень росіяни обстріляли житлові масиви Херсона. Щонайменше шість людей отримали травми.

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