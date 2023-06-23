Слава Камінська переклала українською свій найпопулярніший хіт

Після розпаду популярного колективу «НеАнгели», Слава Камінська, яка заговорила українською та відповіла критиканам, презентувала пісню та кліп «Slava Bogu». Трек повинен був показати радикальні зміни в образі артистки, яка, нарешті, вирвалась із продюсерських «рамок». Дуже швидко на YouTube досяг відмітки в 11 мільйонів переглядів.

Через декілька років після виходу російськомовної версії, Камінська випустила"Slava Bogu" українською мовою. Пісня була записана ще взимку, але, як розповідає артистка, довгий час у неї були сумніви, чи варто взагалі випускати таку веселу пісню під час війни. Врешті-решт, сумніви розвіялись: перемогло бажання підтримати народний дух, подарувати трохи розради у важкий період.

Разом із оновленим треком вийшло і відео «Slava Bogu», де є архівні кадри знімального процесу оригінального кліпу та кадри зі Славою Камінською в нових реаліях.

«Станом на сьогодні — це моя найулюбленіша пісня! - сказала Слава, презентуючи хіт. — Там є все, що я роками стримувала в собі. Переживала, що не зрозуміють, не так сприймуть. Але моя аудиторія — найкраща в світі, вони зі мною на одній хвилі, все розуміють і відчувають. Цей трек — він як „Секс і місто“ по-українськи, буде зрозумілий кожній дівчинці незалежно від віку. І, до речі, не тільки дівчинці: там і чоловікам є що послухати, подивитись і над чим замислитись».

Слава пояснила своє ставлення до російської мови в піснях і відповіла хейтерам, які дорікають співачці за ії незрозумілу позицію.

«Вважайте цей трек моїм розгорнутим коментарем: якщо слухати уважно, там є все, що я хотіла би висловити на цю тему, — зауважила співачка. — А всім хейтерам, хто любить харчуватись негативом з соцмереж, пропоную змінити дієту. Харчуйтесь здоровою їжею, обмінюйтесь позитивною енергією, підтримуйте один одного та улюблених артистів — зараз всім однаково складно. У нас попереду ще багато роботи та випробувань, і зради точно не на часі».

«ФАКТИ» писали, що Джамала зібрала ще понад 2 млн гривень на підтримку армії.

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