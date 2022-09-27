Слава Камінська заговорила українською та відповіла критиканам

Співачка Слава Камінська, яка разом з двома дітьми перебуває в Нідерландах, дала різку відсіч хейтерам та вперше заговорила про свого нового обранця. Артистку, яка раніше розмовляла російською мовою, а тепер перейшла на українську, розкритикували в мережі за те, що ніби вона підлаштовується під нові умови. «Грошики закінчились, от вона й заспівала», — пишуть про Камінську. Слава зізнається, що українська їй дійсно дається непросто, але творить так, як зараз підказує її серце.

«Щоб ви не писали про мою українську, про те, що у мене «закінчилась дЄнЮжка і я почала піаритись, щоб заробляти на українських піснях,

скажу вам так: — за 15 років я достатньо заробила, щоб зараз творити те, що відчуваю. Якою б мовою я не розмовляла українською чи російською — я є громадянка нашої великої і сміливої країни», — відповіла Камінська.

Вона запевняє, що, як мільйони українців, мріє повернутися до дому. Про це співає у новій пісні, яку презентувала в Нідерландах. Також Слава вперше розповіла про коханого, який в Україні допомагає наблизити перемогу.

«Я, як і всі „щасливі дружини та матусі трьох дітей“ (про це ми поговоримо пізніше) також хочу повернутись „Додому“ до свого коханого, котрий зараз в Україні допомагає ЗСУ наблизити нашу перемогу», — пише Камінська в Інстаграм.

Раніше Славі Камінській дісталося у мережі через відверте привітання з Днем Незалежності України. Також артистка пояснила, чому не могла писати нові пісні та виступати перед захисниками.

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