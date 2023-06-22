Джамала зібрала ще понад 2 млн гривень на підтримку України

Співачка Джамала, яка раніше виставила на аукціон своє піаніно за 400 тисяч гривень для підтримки ЗСУ, зібрала ще чималу суму для підтримки своєї країни. Артистка підбила підсумки гастрольного туру Like A Bird містами Північної Америки, в рамках якого відвідала 11 міст. Джамала на аукціонах зібрала понад 2 мільйони гривень.

«Коли я сказала, що їду в тур Америкою і буду робити аукціони, виставляючи якісь знакові речі для мене: сукні, окуляри, прикраси на голову і т. ін., то попросила своїх друзів виділити лоти для благодійних аукціонів там під час моїх концертів, відгукнулися всі. Можна сказати, збирали валізи з лотами „всім селом“. Дякую кожному з вас, мої любі», — написала співачка в інстаграмі.

За її словами, в турі вона навіть не встигла подивитися міста, в яких виступала: з аеропорту — одразу на майданчик, виступ — знову аеропорт.

«Але найголовніше — я бачила людей. Десятки годин у дорозі і багато тисяч кілометрів позаду. Важливий та пілотний, у цей важкий для країни час, тур. Але наша сила — в єднанні!», — вважає Джамала.

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