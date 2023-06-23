«Україна не бомбила Донбас 8 років»: пригожин здивував «правдою» росіян

Куратор пвк «вагнер» євген пригожин, який нещодавно назвав українську армію найсильнішою у світі, заявив, що на Донбасі до 24 лютого 2022 року нічого особливого не відбувалося. ЗСУ та сепаратисти з російськими військами «перекидалися» боєприпасами.

Крім того, лідери сепаратистів, чиновники з адміністрації путіна та генерали фсб та міноборони просто розпилювали там гроші.

Про це йдеться на відео, яке опубліковане на його Telegram-каналі.

На кадрах засновник «вагнера» розказав, хто насправді є агресором, розкривши неймовірну таємницю для росіян, зламавши всю пропагандистську «роботу».

«Україна не бомбила Донбас 8 років, а лише „обмінювалася боєприпасами“ з позиціями росіян. Всі ці роки Донбас розкрадався, зокрема, співробітниками адміністрації президента», — говорить на відео пригожин.

Також він додав, що ЗСУ не збиралися нападати на росію з воєнними НАТО, а міноборони росії обманює громадськість та президента.

Це відео викликало багато негативних коментарів серед користувачів мережі: «Наговорив собі на пожиттєвий термін», «Якби після таких заяв його зворотний лічильник не почав цокати…», «Зламав всю систему, що ж тепер вата говоритиме, як же вісім років?», «Перший зливається».

Нагадаємо, американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін, який до літа минулого року командував Національною гвардією Каліфорнії, заявив, що війна в Україні закінчиться, коли Київ поверне Донбас та Крим.

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram