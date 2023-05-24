Так званий «кухар» російського диктатора путіна, ватажок ПВК «Вагнер» євгеній пригожин в інтерв'ю кремлівському політтехнологу Костянтину Долгову заявив про повний контроль над Бахмутом (хоча за місто, як і раніше, ведуться бої), а також назвав своє угруповання сильнішим, ніж російська армія. Також головний «вагнерівець» повідомив, що його армія з поставленим завданням впоралася і виходить із Бахмута (який загарбники завзято називають Артемівськом). А ще, за його словами, російська влада після захоплення частини Донбасу не впоралася з викликами.

«Замість того, щоб зробити з Донбасу рай земний, так би мовити, вітрину, і сказати Вірменії, Грузії, Азербайджану — повертайтеся до нас. Подивіться, як офігенно! Натомість Курченко з компанією все розікрали… Донбас у ж*пі», — каже «кухар» путіна.

За його словами, після цього всім сказали, що українці нібито почали готуватися до війни з росіянами. До речі, пригожин відмовився коментувати, чи згоден він сам із цією тезою, через справу, яку на нього завели ще 2019 року.

«Спецоперація — це переведення України в наше проросійське лоно… Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботями по всій території у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, наковбасили всіх, кого можемо, підійшли до Києва, потім обіср**ись і відійшли. Далі — до Херсона. Обіср**ись і відійшли. Після цього чи до цього? Вже час плутається — Ізюм, Лиман… І якось у нас все не складається. Ось Сталін зробив би висновки, розстріляв чоловік 200…» — заявив пригожин.

Він наголосив, що «спецоперація» робилася для денацифікації та демілітаризації.

«Українці були просто колишньою республікою СРСР. Вони мали українську мову, і всі до неї з повагою ставилися, зокрема в СРСР. Таким чином, щодо денацифікації… Ми зробили Україну нацією, відомою всім у всьому світі. Це як греки за часів процвітання Греції. Ми легітимізували Україну. Україна стала країною, яку знають абсолютно скрізь», — додав пригожин.

Болючим питанням пригожин назвав демілітаризацію. Особливо для Білгородської області.

«Якщо вони мали на початку спецоперації умовних 500 танків, тепер вони мають 5 000 танків. Якщо у них воювати вміло 20 тисяч людей, нині вміє воювати 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Виходить, що навпаки — ми її хрін знає як мілітаризували», — ставить питання пригожин.

Також путінський прихвостень назвав українську армію однією з найсильніших у світі. Водночас, на його думку, першою армією у світі є «Вагнер».

«Ми воювали у багатьох місцях, багато з ким. Ми знаємо, як воюють американці, французи, боягузливі війська ООН, африканські племена. Сьогодні ПВК „Вагнер“ — найкраща армія у світі. Ми перемагали завжди та всіх. Але за нею… Я думаю, що українці сьогодні одна з найсильніших армій. Вони мають високий рівень організації, підготовки, озброєння, розвідки. Вони працюють на радянському та натовському, на чому завгодно, однаково успішно. Вони абсолютно філософськи ставляться до втрат, які зазнають. У них все йде на досягнення верховної мети, як у нас під час Другої світової. Але технологічніше і чіткіше», — заявив пригожин.

Він зазначив, що російська оборона ніяк не може протидіяти українським ДРГ. Чому підтвердження — ситуація у Білгородській області.

«Спокійно та безкарно скидають відео на танках. Так вони так і до Москви доїдуть. Шлях же прямий… Може, тоді всі збадьоряться?» — нервує керівник найманців.

Також ватажок ПВК «Вагнер» заявив, що «слухається путіна», а міністра оборони росії сергія шойгу потрібно «на мило».

«Ця війна абсолютно під***стична… За оптимістичним сценарієм Європа втомиться, Китай посадить усіх за стіл переговорів. Нам залишиться все, що ми хапнули… Але це навряд чи можливо. Нам потрібно постаратися не прос**ти росію… Нам потрібно буде прожити якусь кількість років за прикладом Північної Кореї», — резюмував пригожин.

Нагадаємо, авторитетне видання Washington Post, посилаючись на документи розвідки США, стверджувало, що євген пригожин пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута розкрити дані про позиції російських військ.

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