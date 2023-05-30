Відновлення території включно з Кримом та Донбасом: американський генерал про перемогу України

Перемогою України у війні повинно стати звільнення усіх територій, захоплених Росією з 2014 року, разом з Кримом та Донбасом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін, який до літа минулого року командував Національною гвардією Каліфорнії.

На його думку, це було б правильно з моральної точки зору.

«Я не можу говорити за уряд США, але особисто я визначаю успіх, перемогу в цій війні, як відновлення кордонів України до 2014 року. Тож весь Донбас, весь Крим — ось що означає перемога», — сказав він.

За його словами, звільнення територій відбуватиметься військовим шляхом. «Я думаю, що, на жаль, у короткостроковій перспективі це буде військове рішення, а потім прийде дипломатія», — наголосив генерал.

Відповідаючи на запитання, чому часто згадуються кордони 23 лютого, Болдвін зазначив: «Ми маємо багато лідерів в уряді Сполучених Штатів, які дуже не люблять ризикувати і їм подобається статус-кво. Вони не люблять розгойдувати човен. Я більше схильний до ризику, і я більше людина, яка вірить у те, що морально правильно».

Генерал нагадав, що ця війна розпочалася не торік.

«Ця війна розпочалася у 2014 році. І нам потрібно зробити все так, як було до 2014 року», — додав він.

Нагадаємо, росія окупувала Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей у 2014 році. Повномасштабне вторгнення в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року. Повномасштабна війна триває чотириста шістдесят одну добу. За цей час в Україні ліквідовано понад 200 тисяч російських солдатів та офіцерів. Втрати бойової техніки становлять десятки тисяч одиниць.

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