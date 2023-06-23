Автор поправки із критикою містобудівної реформи в резолюції Європарламенту (законопроєкт № 5655), член ЄП від Європейської народної партії Міхаель Ґалер не читав сам документ, який він критикує, і не зміг назвати його «бенефіціарів», що мають свої «корисливі інтереси», як зазначено в резолюції. Про це йдеться в матеріалі видання «РБК-Україна», яке провело дослідження історії появи правки про закон 5655 в документі ЄС.

Нагадаємо, раніше Європарламент опублікував резолюцію щодо антикорупційного і євроатлантичного прогресу України, одним із пунктів якої були рекомендації утриматися від підписання законопроєкту 5655 через його нібито корупційні ризики. Як з’ясувалось, правку лобіював Міхаель Ґалер, якого ЗМІ називають близьким до мера Києва Віталія Кличка. Міський голова столиці своєю чергою є одним з ключових опонентів законопроєкту. Ґалер вніс правку «з голосу» в останній момент без додаткового обговорення.

«Група „Оновлення Європи“, яка готувала проєкт спільної резолюції, виступила проти включення до неї пункту щодо цього законопроєкту, який виглядав дуже недоречним на тлі решти тексту документа, присвяченого глобальним питанням», — пише видання.

«Під час обговорень я намагався уникнути цієї згадки, намагався щосили, але деякі колеги й деякі політичні групи мали іншу думку», — заявив у коментарі «РБК-Україна» один з авторів спільної резолюції Пятрас Ауштрявічюс.

При цьому депутати визнають, що сам законопроєкт, текст якого налічує сотні сторінок, вони не читали, а під час голосування покладалися на думку ініціаторів. Як розповів «РБК-Україна» сам Ґалер, у Європарламенті існує «розподіл роботи», коли депутати при ухваленні рішень покладаються на думку колег, які більш профільно займаються тим чи іншим питанням.

«Напевно, не всі читали (законопроєкт № 5655. — Ред.)», — сказав Ґалер. Він так і не зміг назвати конкретних осіб, чиї «корисливі інтереси» згадані в його правці. За його словами, йдеться «про представників будівельної галузі».

Тим часом запропонований ним пункт містить досить жорсткі, але при цьому розмиті формулювання, такі як «певні корисливі інтереси» — очевидно, неназваних «бенефіціарів».

«Я вважаю, що це надто різкі та надто гучні заяви, і насамперед політичні заяви. Наша резолюція — політичний документ. І вона стосується стратегічних речей. Звичайно, він не про будівництво, не про фінансові питання. Я не побачив, що закон № 5655 дійсно підходить до нашої резолюції, я не вважав за доречне згадувати про нього», — зазначив Ауштрявічюс.

Він пояснив, що не підтримав правку Ґалера ще й тому, що попередньо ознайомився з позитивним висновком Верховної Ради України з чітким обґрунтуванням необхідності ухвалення законопроєкту № 5655.

«Весь документ присвячений стратегічним пріоритетам. Він говорить про геополітику, макроекономіку. Він про високу політику. А цей конкретний абзац дуже специфічний. Про щось дуже національне, дуже докладне. Це дивно для дуже стратегічного документа», — сказав у коментарі «РБК-Україна» експерт німецького Фонду Маршалла Брюно Лете, додавши, що внесення поправки щодо законопроєкту № 5655 йому здається «досить незвичайним».

«Європейський парламент часто зазнає впливу політичних інтересів, окремих осіб, груп, асоціацій. Вони часто намагаються чинити тиск на ЄП. Можливо, тут відбулося лобіювання, можливо, був якийсь тиск ззовні», — вважає Лете. Сам Ґалер, якого називають близьким до мера Києва Віталія Кличка, визнає, що неодноразово обговорював зі столичним головою законопроєкт 5655, проте стверджує, що той не має стосунку до поправки в резолюції ЄП.

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