Є ризик смерті: українців, наляканих можливим підривом ЗАЕС, закликають не вдаватися до «профілактики»

Ядерники, які нині аналізують вірогідність теракту окупантів на Запорізькій атомній електростанції, звернулися до українців із закликом не проводити йодну профілактику самостійно.

Вчені зазначають, що викид радіоактивних речовин в повітря не міститиме небезпечних ізотопів йоду, адже вони утворюються лише за умови роботи енергоблока на потужності.

«Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було призупинено у вересні 2022 року. Це значить, що вже 9 місяців вони не працюють та не генерують електроенергію», — констатують у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки.

Своєю чергою у МОЗ наголошують на дуже небезпечних побічних ефектах неконтрольованого прийому стабільного йоду (тобто препаратів на кшалт йодиду калію):

висипання на шкірі;

запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;

шлунково-кишкові розлади — нудота, діарея;

серйозні алергічні реакції — лихоманка і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, говорінням або ковтанням; хрипи або задишку;

розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардія, фібріляція передсердь;

розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;

збільшення розмірів щитоподібної залози;

втрата маси тіла;

гіперфункція щитоподібної залози;

зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпека зниження частоти пульсу, артеріального тиску;

ризик смерті.

Нагадаємо, нині в Україні розпочато мобілізацію робочих груп, в яких візьмуть участь енергетики, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліція та медичний персонал. Про це повідомив Глава МВС Ігор Клименко під час телемарафону, закликавши громадян залишатися спокійними та дотримуватися інструкцій від влади.

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