Можливий теракт на Запорізькій атомній: у поліції дали рекомендації, що робити українцям

Українська розвідка має інформацію, що росіяни розглядають сценарій теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Після того, як про це повідомив президент Володимир Зеленський, в Україні розпочато мобілізацію робочих груп, в яких візьмуть участь енергетики, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліція та медичний персонал.

Про це повідомив Глава МВС Ігор Клименко під час телемарафону.

Разом з тим, очільник Міністерства внутрішніх справ закликав громадян залишатися спокійними та дотримуватися інструкцій від влади.

«Що стосується Запорізької АЕС, радіоактивний фон, який може утворитися після події, буде тривати близько одного дня. Ми прогнозуємо зниження радіоактивного фону на 80% протягом цього періоду», — заявив він.

Клименко підкреслив, що протягом цього часу, якщо не будуть оголошені евакуаційні заходи, кожен громадянин має залишатися в приміщенні, закривати вентиляцію та вимикати кондиціонери. Також важливо задіяти будь-які доступні засоби, щоб щільно заткнути отвори у будинках або квартирах, наприклад, вологою тканиною або скотчем.

«Ми будемо чітко надавати всі необхідні вказівки та правила поведінки протягом цього періоду», — підкреслив Клименко.

За його словами, найближчими днями будуть проведені навчання з перекриття доріг та розгортання санітарних блокпостів.

Клименко також зазначив, що Україна готова використати всю необхідну радіаційну апаратуру.

«Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом», — сказав очільник МВС, уточнивши, що йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС.

За його розрахунками, це близько 500 тисяч громадян.

Клименко також він додав, що на час «ситуації, яка може виникнути», люди не повинні виходити з укриттів без команди.

Також потрібно дивитись й читати ЗМІ, де в режимі реального часу будуть давати повідомлення.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що вважає реальним застосування росією ядерної зброї. В українській розвідці, коментуючи слова Байдена, наголошують, що російська федерація продовжує шантажувати європейську і світову спільноту погрозами щодо ядерного вибуху. Голова ГУР вважає, що погрози кремля — всього лише блеф і шантаж. Тому до слів Байдена рекомендують ставитись з розумінням — він має підстави давати такі заяви.

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