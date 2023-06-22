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Україна

«Вони все підготували»: Зеленський про можливий теракт росіян на ЗАЕС

13:27 22 червня 2023
Володимир Зеленський

Окупанти розглядають сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції — терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам — кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка — усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти», — заявив глава держави.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов також повідомив, що є великий ризик аварії на Запорізькій атомній електростанції.

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