Десятки тисяч українців у Чехії будуть змушені шукати нове житло: названо причину

Нові правила оплати житла для біженців з України, які набудуть чинності у Чехії з 1 липня, призведуть до масового переїзду українців у зв'язку з тим, що десятки тисяч людей можуть втратити тимчасове житло.

Справа в тому, що з початку липня мешканці Чехії, які приймають українців, перестануть отримувати гроші. Для отримання повної суми допомоги власнику нерухомості необхідно буде зареєструватись у Реєстрі квартир та договорів та проживати з українцями під одним дахом. В інших випадках розміщення можливе на правах оренди, яку біженці оплачуватимуть із допомоги.

У Мінпраці країни підрахували, що проблема пошуку нового житла торкнеться 38−50 тисяч людей, повідомляє чеське видання.

«Є загроза масового браку житла, переїзду біженців без житла до центрів, особливо Праги, масового від'їзду назад в Україну. Наслідки ситуації можуть взяти на себе муніципалітети», — наголошується в документі, підготовленому для розгляду на засіданні уряду.

«Не всі зможуть знайти нове житло, у тому числі й тому, що ринок житла часто повністю переповнений: пропозицій мало, орендна плата дуже висока для біженців. При цьому частина доходів біженців від допомоги зменшиться», — описується в документі суть проблеми.

Якщо біженець проживає у зареєстрованій квартирі, він отримуватиме допомогу у розмірі 3000 крон, якщо ж у житлі без реєстрації — лише 2400 крон.

Також із липня держава перестане платити за екстрене проживання людям із тимчасовим захистом, які перебувають у Чехії понад 150 днів і не належать до вразливих груп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яку платню готові виплачувати біженцям з України у європейських країнах, і у Чехії зокрема.



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