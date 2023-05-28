До 5 тисяч євро на місяць: скільки українцям готові платити в Європі

В Європі, де після 24 лютого 2022 року опинилося багато українців, без знання мови не так просто знайти високооплачувану роботу, навіть маючи профільну освіту.

Разом з тим значна частина українських біженців вже десь працює. Частіше це готельний та ресторанний бізнес, а також сільське господарство. В основному, українці працюють за робочими спеціальностями — офіціанти, кухарі, прибиральники, помічники кухарів, доглядають за тваринами, збирають врожай.

Про те, скільки можуть заробити наші громадяни в деяких країнах Європи, пише РБК-Україна.

Німеччина:

- медичні працівники (лікарі, медсестри): від 2000 до 5000 євро на місяць;

- інженери: від 2000 до 5000 євро;

- автомеханіки: від 2000 до 3500 євро;

- продавці: від 1800 до 2500 євро.

Чехія:

- водії вантажівок: від 1000 до 1500 євро на місяць;

- кухарі: від 800 до 1200 євро;

- електрики: від 1000 до 1800 євро;

- інженери-проектувальники: від 2000 до 4000 євро;

- монтажники систем опалення та кондиціонування: від 1200 до 2000 євро.

Італія:

- працівники на фермах: від 800 до 1200 євро на місяць;

- офіціанти: від 800 до 1200 євро;

- прибиральники: від 800 до 1200 євро;

- фотографи: від 1000 євро до 2000 євро;

- водії таксі: від 1000 до 1500 євро.

Іспанія:

- столяри: від 1000 євро до 1500 євро на місяць;

- маляри: від 1000 до 1500 євро;

- медсестри: від 1500 євро до 2500 євро;

- працівники туристичної галузі (готельний персонал, аніматори): від 900 до 1500 євро;

- ресторанний персонал (офіціанти, кухарі): від 900 до 1500 євро;

- садівники: від 1000 до 1500 євро.

Нідерланди:

- офіціанти: від 1 500 до 2 500 євро на місяць;

- електрики: від 2 000 до 3 500 євро;

- монтажники та сантехніки: від 2 000 до 4 000 євро.

«ФАКТИ» розповідали, яка мінімальна заробітна плата у країнах Європи, та скільки українці можуть отримувати за роботу.

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