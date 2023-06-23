Європейський Союз має намір надати Угорщині, яка в травні заблокувала сотні мільйонів євро військової допомоги Україні, виняток у своєму останньому пакеті санкцій проти росії, щоб дозволити імпорт товарів і послуг, необхідних для обслуговування будапештського метрополітену. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи, з якими вдалося ознайомитись журналістам видання.

Санкції, які були підтримані країнами-членами ЄС, передбачають винятки для деяких деталей, включаючи безпечне скло, певні типи обладнання та деякі клапани, а також пов'язану з ними технічну допомогу.

Як свідчить один з документів, ці деталі необхідні для експлуатації вагонів, що курсують на лінії 3 будапештського метрополітену. Вагони метро обслуговуються російською фірмою ВАТ «Метровагонмаш», яка будує і обслуговує потяги метро. У 2017 році «Метровагонмаш» відремонтував застарілий рухомий склад лінії, але на початку цього року повідомлялося, що чверть з них вийшла з ладу через проблеми з якістю.

Загалом товари, що підпадають під близько 14 тарифних кодів, можуть бути дозволені для імпорту або пересилання до Угорщини. Серед них: телефонні апарати, сигнальні пристрої, індикаторні панелі, а також вагони метро і трамваїв.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був затятим критиком санкцій ЄС проти росії і підтримував тісні економічні зв'язки з Москвою з моменту вторгнення в Україну. Водночас, зрештою, він підтримав усі обмеження блоку на торгівлю з росією, регулярно виторговуючи поступки, зокрема, право продовжувати купувати російську нафту через Україну.

Нагадаємо, Угорщина була однією з останніх країн-членів ЄС, яка запропонувала свою підтримку останньому, 11-му пакету, що включає заборону на транзит багатьох товарів через росію до третіх країн, а також нові інструменти та положення для боротьби з обходом санкцій. Пакет все ще має бути офіційно підписаний європейськими столицями, перш ніж заходи набудуть чинності.

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