Угорщина заблокувала сотні мільйонів євро військової допомоги Україні

Країна заблокувала виділення чергового траншу військової допомоги ЄС Україні, підтвердила 16 травня Reuters прес-служба угорського уряду. Італійське інформаційне агентство ANSA раніше повідомило з посиланням на неназване джерело, що Угорщина несподівано заблокувала восьмий транш військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. Ця допомога мала надійти Києву 22 травня.

Допомога ЄС надається з фонду, створеного в 2021 році під назвою Європейський фонд миру (EPF). «Угорщина не згодна з тим, що ЄС, поряд з іншими існуючими інструментами, повинен використовувати фонд тільки для України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатню кількість коштів на просування інтересів ЄС в інших сферах», — заявила пресслужба угорського уряду у відповіді Reuters на попередні повідомлення італійських ЗМІ на цю тему.

На думку Будапешта, кошти ЄС могли б бути використані на Балканах або в Північній Африці.

«Для угорського уряду дуже важливо прояснити ці питання, саме тому він не схвалив виділення наступного траншу з Європейського фонду миру», — додав речник уряду.

Наразі ЄС надав Україні військову підтримку на загальну суму близько 3,6 млрд євро в рамках Спільної політики безпеки та оборони. Угорщина, яка є членом ЄС і НАТО, відмовилася надавати будь-яку зброю і військову техніку Україні. Угорщина також неодноразово критикувала санкції ЄС проти росії, які мають бути одноголосно схвалені всіма 27 країнами-членами ЄС, але врешті-решт Будапешт підтримав усі заходи, узгоджені до цього часу.

Reuters нагадує про суперечки Будапешта з Брюсселем, який призупинив виплату грошей з фонду відновлення ЄС після пандемії, поки угорський уряд не вживе заходів для забезпечення незалежності угорської судової системи та боротьби з корупцією. Прем'єр-міністр Віктор Орбан, який беззмінно перебуває при владі з 2010 року, вступив у конфлікт з ЄС та його виконавчим органом, Європейською комісією, через обмеження прав мігрантів, а також посилення державного контролю над неурядовими організаціями, університетами, ЗМІ та судами.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, на що сподівається Орбан щодо України: після контрнаступу ситуація проясниться.

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