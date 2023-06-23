Придбайте обруч з вуаллю: відомий стиліст про трендові літні аксесуари

Аксесуари насправді мають вирішальну роль у створенні образу, адже з ними ви можете «докрутити» настрій та характер луку, його посил в той чи інший бік. І саме в цій царині гардероба можна сміливіше звертати увагу на тренди та не боятися експериментів із ними! Український стиліст Матвій Калугін, який нещодавно розповідав, як обрати собі класні літні шорти, сьогодні має підбірку аксесуарних трендів, які вже посідають головні позиції цього літа або ж будуть набирати обертів.

— Біжутерія з морською зіркою додасть м"якого шлейфа морського вайбу навіть у місті. Для характерного стилю інфантиля та бешкетника цей тренд може мати довгострокове виявлення у гардеробі, — говорить стиліст.

У формі мушель та коралів — такі прикраси привносять до стилізацій таємничості. Файно комбінуватимуться і з пляжною капсулою, і з «міськими» луками.

Чокери та намиста з серцем — найгарячіший тренд весни переходить у літо. Варіацій безліч: видовжені cord necklaces на мотузку, оксамитові чи атласні чокери, видовжені кулони з тонким ланцюжком.

— Тропічні квіти: в тренді все, що нагадує буйні квіти з тропічного острова чи джунглів. Ви можете обрати чокер, брошку, сережки чи аксесуар для волосся, який нагадує таку рослину, і на вас однозначно звернуть увагу, — радить стиліст.

Ланцюговий пояс, додає стиліст, може бути багатошаровим, із вкрапленням намистин або монеток: «Привносить дрібку вінтажного духу, можна допасувати до будь-якого стилю.

— Масивні браслети — це теж модно, — додає Матвій Калугін. — Чим більший та фактурніший, тим краще. Буде підкреслювати зап'ястя, найстрункішу частину нашої фігури, і тим самим додавати образу легкості.

— Обручі з вуаллю — такий аксесуар ідеально пасуватиме для урочистих літніх стилізацій (гості на весілля, на побачення, на вечірку), — говорить стиліст.

Фахівець радить також використовувати як аксесуар тонкий шарфик.

— Щось схоже ми вже спостерігали у 00-х, — говорить він. — Утім, нині цей аксесуар більш лаконічний. Для літа підійдуть шарфики з шифону або шовку.

— Напівпрозорі оправи — подібні окуляри освіжають образ і гармоніюють навіть із легкими вакаційними образами.

Раніше нейл-стилістка Тетяна Сорока розповіла «ФАКТАМ» про особливості літнього педикюру та про те, як уникнути мозолів та натовпнів.

Фото у заголовку pixabay

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