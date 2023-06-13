«Уникнути мозолів та натоптнів можна, дотримуючись певних правил»: нейл-стилістка Тетяна Сорока про особливості літнього педикюру

Професійний педикюр — це не тільки гарно, але й важливо для здоров’я нігтів та ніг. Влітку й те, і інше стає очевидним, адже ми зазвичай віддаємо перевагу відкритому взуттю. Про особливості догляду за ногами, а також тренди у покритті нігтів «ФАКТАМ» розповіла нейл-стилістка з Львівщини Тетяна Сорока, яка раніше дала поради щодо літнього манікюру.

«Гармонійний вигляд мають нігті на руках та ногах в одній кольоровій гамі»

— Тетяно, які нині тренди у покритті нігтів на ногах?

— Дуже популярний зараз французький педикюр. Колір фону можна обрати той, що до вподоби, як і відтінок кайми нігтя. Ефектний вигляд має втирка. Також мають попит світловідбиваючі лаки — вони чудовий вибір для сонячної пори року. Геометричний дизайн, на мою думку, на маленьких нігтях буде недоречним. Це ж стосується й використання фольги.

— Яким кольорам варто віддати перевагу?

— Кольорова гама в покритті може бути різноманітна — від ніжно-пастельних відтінків до неонових. Також актуальні малиновий, електрик, лимонний, помаранчевий, персиковий, небесно-блакитний, червоний, смарагдовий. На мою думку, гармонійний вигляд мають нігті на руках та ногах в одній кольоровій гамі.

Тетяна Сорока: «Кольорова гама покриття може бути різноманітною - від ніжно-пастельних відтінків до неонових»

— А що порадите щодо довжини нігтів?

— Деякі клієнти вважають красивим довгий вільний край в педикюрі, а іноді навіть просять наростити. Доводиться їм відмовляти та пояснювати, що це небезпечно для здоров’я нігтів, оскільки під вільним краєм накопичується бруд, який не так легко видалити, як на руках. У результаті може розвиватися грибок. Нарощення нігтів на ногах, на мою думку, — погана ідея ще й тому, що нарощення виконується гелем, який створює додаткове навантаження на нігті. Якщо ви ходите у закритому взутті, може статися відшарування нігтьової пластини від нігтьового ложа, а у порожнечу заходить волога й може розвиватися грибок.

— Яка довжина нігтів, на вашу думку, ідеальна?

— Два міліметри вільного краю.

«Носіть взуття, яке підходить вам за розміром і шириною»

— А яка форма нігтя у тренді?

— Найпривабливіше, на мою думку, виглядає квадрат.

— Влітку шкіра ніг стає особливо вразливою. Як правильно доглядати за нею?

— Якщо шкіра суха, то влітку вона буде на піку сухості, можливі тріщини, тому потрібно користуватись кремами для зволоження, на основі олій ши, какао, мигдалевої та пальмової, які запобігають висиханню та лущенню. У разі підвищеного потовиділення рекомендую використовувати тальк-емульсію на основі ефірних олій, які сприяють зменшенню потовиділення та перешкоджають виникненню неприємного запаху й розповсюдженню бактерій.

— Як уникнути мозолів та натоптнів на стопах?

— Носіть взуття, яке підходить вам за розміром і шириною. Варто щоденно наносити на можливі зони утворення мозолів крем для ніг. Також хороший засіб — стік проти натирання з бджолиним воском і рослинними оліями. Він працює як пластир, але лягає непомітним шаром, захищає шкіру від травм та прискорює загоєння вже наявних мозолів. Щодо взуття на підборах, використовуйте спеціальні вкладки та розділювачі. Вчасно підстригайте нігті на ногах, оскільки довжина вільного краю нігтя може змінювати положення стопи у взутті. Раз на місяць робіть апаратний педикюр, який дозволить видалити ороговілі нарости, не травмуючи здорових ділянок. Отож, уникнути мозолів та натоптнів можна, дотримуючись певних правил.

Французький педикюр зараз дуже популярний

«Якщо немає пошкоджень, врослих нігтів, то процедуру достатньо робити раз на місяць»

— Чому виникають мозолі між пальцями? Як їх уникнути та позбавитись?

— Мозолі між пальцями з'являються в місцях тісного контакту сусідніх пальців. Основною причиною є тертя, що спричиняється носінням тісного взуття. Також причиною може бути носіння взуття на високих підборах: коли стопа тривалий час знаходиться в неправильному положенні, відбуваються утиск і тертя пальців (особливо часто це спостерігається між четвертим і п'ятим пальцями). Підвищене потовиділення — теж одна з причин. Якщо ноги постійно пітніють, рідина накопичується в міжпальцевому просторі (особливо поряд з мізинцем). Ефективним методом розм'якшення мозолів є використання настоянки прополісу. Лікування хворобливих стрижневих мозолів в більшості випадків проводиться за допомогою апаратного втручання.

— Як часто варто робити педикюр?

- Усе індивідуально. Якщо немає пошкоджень, врослих нігтів, то процедуру достатньо робити раз на місяць. Якщо у вас є такі проблеми, як натоптні, мозолі, врослі нігті, то процедуру слід повторювати частіше.

Ідеями манікюру з «ФАКТАМИ» раніше поділилася також відома нейл-стилістка Кармен Мірела.

Фото з альбому Тетяни Сороки

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