«Удар у спину»: путін заявив, що наказав «нейтралізувати» організаторів військового заколоту (відео)

Після того, як пригожинські найманці захопили важливі об'єкти в ростові-на-дону і воронежі, а також рушили в напрямку москви, путін назвав те, що відбувається, «збройним заколотом».

Господар кремля звернувся до військових і «вагнерівців», заявивши, що російська армія отримала наказ «про нейтралізації тих, хто організував збройний заколот», назвавши його «ударом у спину» та «спробою розколоти суспільство».

Він також заявив, що в рф «зіткнулися зі зрадою», і що «надмірні амбіції призвели до зради росії». путін пообіцяв «рішучі дії», які будуть «жорстокими».

«Ми боремося за право залишатися росією, ця битва вимагає єднання всіх сил, коли убік має бути відкинуто все, що поділяє нас. І тому дії, які розколюють нашу єдність — це, за суттю, відступництво та удар у спину росії та нашому народу. Саме такого удару було завдано 1917 року, коли наша країна боролася у Першій світовій війні, і перемогу у неї вкрали… Відповідь буде жорсткою, всі ті, хто готував заколот, понесуть неминуче покарання», — заявив кремлівський диктатор.

Раніше фінансист ПВК «Вагнер» євгеній пригожин заявляв, що «вагнерівці» збили три російські вертольоти, які атакували його бойовиків.

Фото — скріншот

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