«Вагнерівці» вже у воронежі, у москві введено режим контртерористичної операції

Після захоплення штабу Південного військового округу, главку мвс, управління фсб та відділу поліції в ростові-на-дону, «вагнерівці» заявили, що ними взяті під контроль військові об'єкти у воронежі.

Відстань до москви — близько 500 кілометрів.

На ресурсах у телеграм «вагнерівців» повідомляється про «перехід армії на бік народу» та збиття одного військового гелікоптера у воронезькій області.

У мережу викладають відео з колонами «вагнерівців», які рухаються у напрямку до москви.

Тим часом у столиці росії та московської області заявили про введення режиму контртерористичної операції. В москві скасували всі заплановані масові заходи, пересування містом наразі не обмежували.

А міноборони рф звернулося до пригожинських найманців із закликом «проявити розсудливість» і вийти на зв'язок із силовиками: «Вас обманом втягнули в злочинну авантюру пригожина та участі в збройному заколоті. Багато ваших товаришів з кількох загонів вже усвідомили свою помилку, звернувшись за допомогою у забезпеченні можливості безпечно повернутися до пунктів постійної дислокації. Така допомога з нашого боку всім бійцям і командирам, які звернулися, вже надана. Просимо проявити розсудливість і скоріше вийти на зв'язок з представниками міноборони росії або правоохоронних органів. Ми гарантуємо всім безпеку».

Нагадаємо, що пригожин «вимагає шкуру сергія шойгу», а фсб порушила проти нього кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту.

Фото — скріншот

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