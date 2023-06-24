«Блокуємо Ростов і йдемо до Москви»: «вагнерівці» захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону та ведуть бої у Воронезькій області (фото, відео)

Увечері в п'ятницю, 23 червня, «вагнерівці» та військове керівництво росії «обмінялися люб'язностями». Спочатку у мережі з'явилося відео, яке, як стверджували автори, зафіксувало ракетний удар росіян по розташуванню ПВК «Вагнер». Потім фінансист цієї приватної армії євген пригожин заявив про «хрестовий похід», щоб розібратися з російським міноборони та особисто міністром сергієм шойгу. Силовики росії повідомили про кримінальну справу стосовно пригожина, влада посилила охорону у низці російських міст, а на дорогах з'явилася важка військова техніка «вагнерівців».

Першим на шляху «пригожинців» опинився ростов-на-дону, де найманці ЧВК захопили штаб Південного військового округу, главк МВС, управління ФСБ та відділ поліції.

Тг-канали повідомляли, що в Ростовській області військові піднімали у повітря гелікоптери, проте один із них був збитий "вагнерівцями". Пізніше фінансист ПВК заявляв, що збито три вертольоти.

Сам пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова і що «веде переговори» із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим та заступником начальника ГУ ГШ Володимиром Алексєєвим, передає ВВС. пригожин заявив Євкурову, що вагнерівці «зіб'ють все, якщо їх посилатимуть», говорячи про знищення вертольотів. За його словами, ПВК приїхала до Ростова, щоб «отримати начальника Генштабу та шойгу». «Поки їх не буде тут, ми блокуємо місто Ростов і йдемо до Москви», — каже він і відмовляється виводити своїх найманців із міста.

Колишній бойовик Стрєлков (Ігор Гіркін), коментуючи "похід" "вагнерівців", назвав його "першим великим успіхом": "Тепер чи громадянська війна зараз чи... трохи пізніше".

Тим часом у великих російських містах "активувалися" силовики. Так, у петербурзі до центру "вагнерівців" зайшли ОМОНівці, росгвардія та "люди в цивільному".

А в москві міська влада заявила про проведення «антитерористичних заходів». Так, запроваджено додатковий контроль на дорогах, можливі обмеження масових заходів.

Нагадаємо, що «генерал Армагеддон» та «сирійський м'ясник» генерал суровікін звернувся до пригожина із закликом «зупинитися» і «підкоритися волі та наказу всенародно обраного президента російської федерації». У ПВК відкинули такий сценарій.

Фото — скріншот

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