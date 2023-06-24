«Скоро у нас буде новий президент»: «вагнерівці» відреагували на різку заяву путіна (відео)

У приватній армії пригожина відреагували на звернення російського президента володимира путіна, який закликав «вагнерівців» «одуматися» і заявив, що наказав «нейтралізувати» організаторів збройного заколоту.

У ПВК заявили, що командири та рядові «як і раніше вірні найперспективнішому політику і виконують ті завдання, які перед ними були поставлені». Господаря кремля вони зневажливо називають «Піпою»: «Піпа зробив неправильний вибір. Тим гірше для нього. Незабаром у нас буде новий президент».

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Міністру оборони росії дісталося прізвисько «тувінський дегенерат», який не зміг впоратися з українською армією. Мовляв, де йому тягатись із «вагнерівцями».

ПВК поширила нове відео підготовки маршу до столиці росії. «Ви не уявляєте, наскільки ми близькі до вас… Даремно ви все це затіяли» , — каже голос за кадром.

«Вагнерівці» заявили, що саме путін «спустив спусковий гачок Громадянської війни», надавши наказ «нейтралізувати найбоєздатніший підрозділ росії» замість того, щоб «відправити одного або двох дегенератів у відставку». Найманці вважають, що очевидно, хто є «злом у цьому конфлікті».

«Кумедно, спостерігати, як усі військові щури різко стали на бік тувинського дегенерата і думають, що зробили правильний вибір після звернення Піпи. А раптом ні? Стрєлков собі вже смертний вирок підписав», — заявляють найманці.

Нагадаємо, що пригожинські найманці заявили, що взяли під контроль важливі об'єкти в ростові-на-дону та воронежі.

Фото з мережі

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