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«Хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш»: Зеленський відреагував на події в росії

13:34 24 червня 2023
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію, що склалася в росії, де найманці пригожина оголосили про намір «йти на москву».

«Кожен, хто обирає шлях зла, — руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни — та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають — принижується, щоб дали „Шахеди“. Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч — щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв», — зазначив президент.

За його словами, росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління, а наразі хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш.

«І все це — одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна.
Слабкість росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що путін наказав «нейтралізувати» організаторів військового заколоту. Тим часом найманці з ПВК «Вагнер» заявляли, що взяли під контроль важливі об`єкти у воронежі та ростові-на-дону.

Фото Офісу президента

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