Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко прокоментував заколот, що відбувається зараз в росії, і розповів, як це вплине на війну проти України.

«Сьогодні Україна стала ще на декілька кроків ближче до повної Перемоги над фашисткою росією та повного повернення свої територій, включно з Кримом!

Мерзенна, але корисна в даному випадку потвора — пригожин, підняв озброєний бунт проти шойгу та герасімова, захопив штаб Південного військового округу рф, а зараз його передові зграї прямують в сторону Воронежа, а далі — у Москву.

Насправді це бунт, не проти військових злочинців шойгу та герасімова, а проти самого путіна, місце якого пригожин хоче вже давно зайняти і створити в росії свій паханат.

Які справжні мотиви пригожина, що спонукали його піти на озброєний бунт?

Я думаю, що він, як людина яка знає путіна особисто більше 30 років, відноситься до нього з презирством и бачить що той, розв’язавши криваву бойню проти України, заради своєї мнимої величі — більше не контролює ситуації у владі.

Крім того, пригожин, який вже 10 років приймав участь у військових переворотах в Африці, вирішив, що раз можна захопити владу в Судані чи ЦАР, то можна зробити це і в росії, яку путін опустив за 23 роки свого урядування до рівня лялькових тропічних диктатур.

Цікаве питання — що саме стало приводом для заколоту?

Вчора в 19:30 пригожин опублікував відео, на якому показані кадри ракетного удару по тиловому табору чвк «вагнер» в результаті якого, нібито, загинули його бійці.

Я переконаний, що цю провокацію організував сам пригожин, бо шойгу і герасимову не було жодного сенсу бити по одному з десятків військових таборів чвк «вагнер».

Якщо б вони хотіли дійсно вирішити свою проблему з кривавим клоуном, то їм потрібно було б ліквідувати його самого, а не наносити удар по якимось палаткам в лісі та давати пригожину привід для початку бунту.

Пригожин давно готувався до заколоту. Саме для цього він останні півроку підвищував свою впізнаваність через звинувачення шойгу та герасімова в саботажі та завойовував довіру серед військових рф не задоволених тим, як ведеться злочинна війна проти України. Саме для цього він повідкривав вагнер-центри в усіх суб’єктах федерації рф та об’їхав останнім часом пів росії.

пригожин перейшов свій Рубікон, їде Ва-Банк і не зверне зі свого шляху, поки його фізично не знищать, або він не досягне свої цілей.

Які можуть бути далі варіанти розгортання ситуації на мою думку?

Перший: путінська влада за сьогодні і завтра розсиплеться як картковий будинок. Отряди пригожина зайдуть в москву, захоплять кремль, міністерство оборони і всю владу, а пригожин назначить себе військовим диктатором росії, на підставі того, що путін не може виконувати свої обов’язки через різке погіршення стану здоров’я.

Другий: путін дасть наказ фізично знищити пригожина, який вже фактично об’явлений поза законом, ударом «Кінжала» чи «Іскандера», а також розгромити з повітря, колони чвк які зараз прямують з Півдня на Москву. Чому я кажу з повітря, так як навряд чи якась сухопутна частина військ рф відважиться вступити у відкритий бій з досвідченими та жорстко дисциплінованими чвкашниками.

Третій варіант: путін, відмовиться від плану фізичного знищення пригожина і спробує домовитись з ним, виконавши його вимоги по усуненню шойгу, герасімова та інших неефективних військових злочинців, замінивши їх на ставлеників пригожина, задля підсилення військового тиску на Україну та наших союзників.

Це все одно буде означати фактичний перехід влади до рук пригожина і відхід путіна від влади, а в перспективі можливість бути розстріляни разом з кабаєвою, за зраду, як було розстріляно подружжя Чаушеску в 1989 році на другий день після початку повстання.

Ви можете самі обрати який з трьох варіантів є найбільш вигідним для України, або написати в коментарях свій варіант.

Як на мене всі три варіанти, що я навів вище, тільки посилюють позиції України і наближають нашу Перемогу.

Якщо пригожин захватить владу в Кремлі, це з вирогідністю 99% призведе до розпаду росії, що я прогнозував з 24 лютого 2022 року. Кадиров та ватажки інших національних субʼєктів федерації на Кавказі, Поволжі, Сибіру, знаючи що пригожин вважає всіх їх людьми другого сорту та запросто дасть наказ розстріляти та знищити будь-кого з них. Тому вони домовляться з місцевими командирами збройних сил рф, росгвардії, фсб, та заявлять про свою незалежність від пригожина.

Почнеться збройна війна кланів за владу, за ресурси, буде такий хаос и безлад у порівнянні з яким 1917 рік покажеться казкою.

Якщо все ж таки путін віддасть наказ і пригожина буде знищено, то російській армії, яка ще якось трималась через віру в якісь покращення, буде абсолютно знищені залишки віри в можливість виграти в протистоянні з нами та нашими союзниками по НАТО.

Далі буде наш успішний наступ, тотальне повалення залишків орківскього фронту, а росіяни та їх поплічники накивають п’ятами та зупиняться тільки перетнувши наші кордони.

Тому — ГОЙДА!" — написав Геращенко у Facebook.

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