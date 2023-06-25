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Події

У Києві аварійні відключення світла: коли обіцяють відновити електропостачання

11:15 25 червня 2023
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Постійні атаки рф на енергетичну інфраструктуру України не минаються безслідно — аварійні відключення світла виникли у Києві зранку у неділю, 25 червня.

Про це повідомляє компанія ДТЕК у Facebook.

Зокрема, під постом компанії за суботу, 24 червня, жителі столиці повідомили про відсутність світла на деяких вулицях вже сьогодні, у неділю, 25 червня. Йшлося про проспект Відрадний. У ДТЕК повідомили, що виникла аварія, тому світло вимкнули.

«За вказаною адресою виявлено аварійне відключення у мережі. Орієнтовні терміни відновлення — до 13:00. Бригада виїхала на місце проведення робіт», — повідомляють енергетики.

Згодом у Мережі повідомили, що світло зникло у частині Шевченківського, Солом’янського, Святошинського, Голосіївського, Дарницького та Дніпровського районів.

Нагадаємо, що після зимових масованих атак окупантів у Києві ситуація зі світлом стабілізувалася. Проте у столиці фіксуються аварійні відключення через перебої в електромережі. Так, 21 червня у Києві виникла аварійна ситуація. У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва сталися аварійні вимкнення світла.

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