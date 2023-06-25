Більше 700 окупантів, 41 крилата ракета і 19 артсистем: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста вісімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби там відбулось 29 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування «Калібр», 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони «Shahed».

Внаслідок російської терористичної атаки на жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти із тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, вщент зруйновано та пошкоджено десятки приватних житлових будинків, цивільні господарські споруди, понад 50 приватних цивільних автомобілів.

Всього протягом минулої доби, ворог завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів, також здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У відповідь авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також, нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітний ракетний комплекс «Стріла», 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ противника.

Також силами та засобами ППО збито 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» та три ударних дрони «Shahed». Ракети Х-22 російські терористи спрямували по містах Дніпро та Кривий Ріг, де вони спричинили руйнування в приватному секторі.

В цілому втрати ворога за минулу добу склали:

особового складу — 720 осіб;

танків — 6;

бойових броньованих машин — 2;

артилерійських систем — 19;

РСЗВ — 5;

засоби ППО — 2;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12;

крилаті ракети — 41;

автомобільної техніки та автоцистерн — 4;

спеціальна техніка — 4.

Оперативна статистика Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, минулої ночі ворожа артилерія знову потужно обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Поранень зазнав 50-річний чоловік.

17

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram