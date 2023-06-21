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Події

У низці районів Києва та області екстрені відключення через аварію

11:48 21 червня 2023
Електроенергія

У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва відбуваються екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК Укренерго.

Про це повідомили в ДТЕК.

Підкреслюється, що відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі.

Про час відновлення електропостачання обіцяють повідомити додатково.

У ДТЕК також повідомили про екстрені відключення у Бучанському районі Київської області з тієї ж причини.

Перед цим у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на мережах НЕК «Укренерго» виникла аварійна ситуація.

«По Києву відключено 100 тис споживачів. Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюються. Слідкуйте за наступними повідомленнями», — додали в КМВА.

Транспорт затримується

Київська міська державна адміністрація попередила, що через знеструмлення затримуються трамваї та тролейбуси, а саме:

  • тролейбуси № 11, 12, 43, 45;
  • трамваї № 1, 2, 3;
  • тролейбуси № 22, 27, 30, 42д;
  • тролейбуси № 5, 7, 6, 18, 24, 26, 35, 39, 41.

Перебої з водою

КМДА попереджає, що через відключення світла були знеструмлені декілька водопровідних і каналізаційних насосних станцій «Київводоканалу».

Через це є проблеми з водою у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах. Після повернення світла водопостачання відновлять.

Світло відновили

«Укренерго» об 11:40 повідомило, що енергетики частково відновили живлення споживачів у Києві та області. Ремонтні роботи тривають.

Нагадаємо, на початку червня масові відключення світла на Київщині були спровоковані негодою. Але перед цим енергетики попереджали про можливість виникнення нештатних ситуацій саме влітку.

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