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Події

У Києві збільшилася кількість жертв ракетної атаки 24 червня

11:51 25 червня 2023
Роботи на місці влучання уламків ракети

В столиці продовжують розбирати завали на місці падіння уламків ворожої ракети на 24-поверховий будинок у Солом'янському районі.

Станом на 11:25 під завалами було знайдено тіла ще двох мешканців. Таким чином, кількість жертв атаки зросла до п'яти, повідомив мер Віталій Кличко.

Напередодні він відвідав місце подій і показав, як працюють рятувальники.

На той час було відомо про трьох загиблих та двох постраждалих. Ще 9 мешканців будинку отримали допомогу на місці.

«Під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Соломʼянці можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію», — зазначив Кличко.

Нагадаємо, що часткове руйнування будівельних конструкцій будинка сталося на 16, 17, 18, 19 поверхах, найбільше постраждав 18-й поверх будівлі. Фіксувалося загоряннями окремими осередками по поверхах.

Як відомо, минулої доби противник завдав по території України нових ударів, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування «Калібр», 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони «Shahed».

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