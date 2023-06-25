Непереможний український боксер вирубав суперника за 15 секунд до кінця бою: відео ефектного нокауту

На арені Stadthalle у Ростоку (Німеччина) непереможний володар поясу IBF International у другій середній вазі (до 76,2 кг) українець Петро Іванов (17 перемог, 12 з них — нокаутом, 2 нічиї) провів успішний захист титулу в бою з Джино Кайперсом (10 перемог, 4 з них — нокаутом, 5 поразок, 3 нічиї) з Нідерландів.

26-річний уродженець Ніжина активно проводив поєдинок, але й сам часом пропускав. В 11-му раунді Іванов був близьким до того, щоб достроково завершити бій, але голландець зумів встояти після потужного удару в печінку. І все ж таки в останній трихвилинці Іванов «добив» свого ровесника. Спочатку українець поклав суперника на ринг сильним ударом по корпусу, а за 15 секунд до фінального гонга лівим у щелепу ефектно відправив опонента у нокаут.

«Щиро дякую своїй команді за перемогу, ми ще на один крок ближчі до титулу чемпіона світу. Дякую всім, хто переживав і підтримував, йдемо далі», — прокоментував свій успіх українець.

Додамо, що Іванов завоював чемпіонський пояс IBF International у липні 2022 року, коли переміг боксера з Польщі Роберта Таларека.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що приятель Тайсона Ф'юрі вклав суперника на ринг за 89 секунд.

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