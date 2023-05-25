Приятель Ф'юрі вклав суперника на ринг за 89 секунд: відео ефектного нокауту

На Margaret Court Arena у Мельбурні (Австралія) відбувся бій за вакантний титул чемпіона Британської Співдружності у надважкій вазі (понад 90,7 кг), в якому ексчемпіон світу новозеландець Джозеф Паркер (32 перемоги, 22 з них — нокаутом, 3 поразки), котрий побив свого часу Дерека Чісору, переміг місцевого боксера Фаїгу Опелу (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 4 поразки, 2 нічиї).

Щоб жорстко нокаутувати опонента, 34-річному приятелеві Тайсона Ф'юрі, який особисто був присутнім на поєдинку, Паркеру вистачило 89 секунд.

Зазначимо, що Паркер відсвяткував другий поспіль успіх після поразки нокаутом у 2022-му від Джо Джойса. Цікаво, що у своїй професіональній кар'єрі новозеландець програвав виключно британцям (у його пасиві також невдачі у боях з Ентоні Джошуа та Ділліаном Уайтом).

До речі, Тайсон Ф'юрі, у якого зірвався бій з Олександром Усиком, прилетів на Зелений континент не лише, щоб підтримати свого приятеля та спаринг-партнера Паркера. За інформацією ЗМІ, Циганський король веде переговори про проведення поєдинку із непереможним австралійцем Демсі Маккіном (22 перемоги, 14 з них — нокаутом). Бій нібито хочуть влаштувати у серпні на стадіоні «Санкорп» у Брісбені чи на «Марвелі» у Мельбурні. «Австралійці завжди були божевільними фанатами боксу, тож було б чудово влаштувати тут бій Циганського короля», — заявив Тайсон Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі та Джозеф Паркер

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій у США завершився скандальним нокаутом на 4-й секунді.

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