У дитини шансів не було: у Криму спалах менінгіту

Днями пресслужба злочинного уряду у Севастополі спробувала заспокоїти населення з приводу резонансної смерті дитини від менінгіту, яка раніше обговорювалася в соціальних мережах. Місцеві мешканці констатували, що медицина окупантів така, що вижити у дитини було мало шансів. Крім того, звучали версії, що ймовірно інфекцію дитина підхопила після купання в інкерманському кар’єрному озері. Мовляв, вода там можливо чимось забруднена, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

Окупаційна адміністрація у Криму з цього приводу заявила, що нібито заразитися менінгококовою інфекцією водним шляхом неможливо, проте судово-медичної експертизи не проводилося і дитину вже поховали. Раніше, додають експерти Асоціації, в окупованому місті констатувалися масштабні спалахи менінгіту. Крім того, «глава міжрегіонального управління Росспоживнагляду» Наталія Пеньковська визнала, що «теоретично в забруднених водоймищах можуть бути збудники менінгіту», правда вірусного. А від чого саме померла дитина, окупанти насправді не знають.

У Асоціації нагадують, що у вересні 2018 року через спалах серозного менінгіту в окупованому Севастополі в навчальних закладах та дитсадках було введено карантин, а причини спалаху тоді нібито залишилися невідомими, як і факти захворювань 2017 року. Причиною цього є те, що у місті фактично відсутні очисні споруди, що сприяє збільшенню інфекцій, особливо в літній період.

Раніше «ФАКТИ» писали про спалах кору в окупованому Криму.

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