Із початку 2023 року кримчани зіткнулися з дефіцитом антибіотиків, протиспазматичних та жарознижувальних засобів на тлі гострого спалаху респіраторних захворювань. А прес-служба злочинного «міністерства охорони здоров’я» окупантів заявила про нібито деякий дефіцит препаратів імпортного виробництва. Посадовці-окупанти спробували перевести увагу на фейкове підприємство «Крим-Фармація», яке нібито відповідає за асортимент, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Тепер же окупанти визнали відсутність в аптеках низки жарознижуючих, на кшталт „Нурофен“, а злочинна „глава росздоровнагляду“ окупантів Наталія Юрчак почала просити направляти їй інформацію про підпільних торговців ліками. Та шукати таких підпільних торговців насправді не треба, оскільки кримчани добре обізнані, що препарати, через ту саму „Крим-Фармація“ масово вивозяться до армії агресора до району бойових дій. На цих масових перевезеннях, за прямого сприяння окупаційного міністерства, раніше був помічений злочинний „волонтер“ Євген Пічугін».

Експерти звертають увагу на висвітлення у соцмережах загибелі в лікарні в новорічну ніч мешканки окупованого Севастополя, яка не змогла отримати медичну допомогу.

«Вказується і на стиль роботи, а саме повну байдужість до пацієнтів, на «алканів» із швидкої допомоги, недостовірність аналізів у лікарняних лабораторіях, на «зруйновану аферистами медицину та на те, що вузькі спеціалісти відсутні в лікарнях, а за рецепти треба викласти круту суму, оскільки забезпечення препаратами відсутнє».

Нагадаємо, у Криму провели обшуки у родички «няш-мяш» Поклонської.



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