Не вірять російським вакцинам: спалах кору в окупованому Криму

Днями в окупованій Євпаторії в одній зі шкіл у учня виявили захворювання на кір. Причому, як заявила головний санітарний лікар і керівник Росспоживнагляду Криму та Севастополю Наталія Пеньковська, ними нібито проведено весь комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів, а саме протягом 72 годин 99% осіб, які підлягали імунізації, які не були щеплені від кору, отримали імунізацію. Не щеплена 1 людина через медвідвід.

«Ця, здавалося б, невелика подія характерна саме наведеними чиновником цифрами — або Пеньковська просто бреше про 99% новощеплених. Або проста математика говорить про те, що щеплено близько ста осіб, які контактували з хворим школярем, причому як слідує із заяви „санітарного лікаря“, особам із протипоказаннями до щеплення вона не робилася, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. - Очевидно, що ці особи або раніше не прищеплювалися взагалі, або ж окупант настільки не довіряє своїм вакцинам, що змушений робити контрольний укол».

До слова, у самій рф раніше довгий час не відзначені спалахи кору в останні роки стали частим явищем, оскільки значна частина населення не проходить планових щеплень, інколи боячись «рівня ефективності та безпеки російських вакцин» для людей, обізнаних з медициною. Нині ж після 9 років окупації у Криму виросло покоління дітей, які не стикалися з нормальними вакцинами, що почало давати перші негативні плоди.

Раніше «ФАКТИ» писали про кримську медицину в окупації, яка продовжує пробивати дно. Нема навіть жарознижувальних.

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