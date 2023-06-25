План теракту на Запорізькій атомній електростанції росіянами вже розроблений та затверджений.

Про це в інтерв'ю британському виданню New Statesman заявив очільник ГУР Кирило Буданов.

За його словами, російськими військами заміновано ставок-охолоджувач. Окрім цього, окупанти розмістили начинену вибухівкою техніку близько чотирьох з 6 енергоблоків станції.

«Водойма-охолоджувач ЗАЕС замінована російськими військами. Без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від десяти годин до 14 днів. Росія зможе підвищити напругу в лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії в короткі терміни. Тобто, для прискорення катастрофи можуть бути застосовані технічні засоби», — цитує Буданова британське видання.

Головний розвідник вважає, що наказ на підрив може бути виданий у зв'язку із поразкою армії рф на лівому березі Дніпра.

Росія створить зону відчуження, щоб запобігти просуванню України. Також може бути «превентивний захід», щоб заморозити лінію фронту у нинішньому вигляді.

«Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз», — підсумував Буданов.

Нагадаємо, Київ вже вживає заходи щодо ліквідації наслідків можливого теракту на ЗАЕС. Українців закликають бути спокійним та дотримуватись рекомендацій влади.

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