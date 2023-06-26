Справа Катерини Гандзюк: суд виніс вирок організатору та замовнику вбивства активістки (фото)

Дніпровський районний суд Києва виніс вирок замовнику та організатору нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, яку облили кислотою у липні 2018 року. Від отриманих хїмічних опіків вона через три місяці померла у лікарні.

Як повідомляють в Офісі Генпрокурора, колишніх голову та помічника депутата Херсонської обласної ради визнано винними у замовленні та організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинив смерть потерпілої.

Прокурори просили максимально можливе покарання обом — 10 років позбавлення волі. Суд погодився з позицією прокурорів, а також ухвалив рішення про стягнення на користь потерпілих по 5 млн грн моральної шкоди.

«Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради (Владислав Мангер. — Авт.) на ґрунті особистої неприязні вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради (Олексія Левіна. — Авт.), який зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину», — зазначають в прокуратурі.

Фото ОГ

Вже 31 липня 2018 близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку. 4 листопада 2018 року Катерина померла. 40 відсотків її тіла було уражено хімічними опіками.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну — 6,5, Грабчуку — 6, Васяновичу та Вишневському — по 4, Горбунову — 3 роки позбавлення волі.

Фото Офісу генпрокурора

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