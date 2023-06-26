Відомий кікбоксер убивчим ударом відправив суперника в «стоячий» нокаут (відео)

Яскравим нокаутом завершився кікбоксерський поєдинок на турнірі Rizin 43 у японському Саппоро між бразильцем Мінору Кімурою (38 перемог, 10 поразок, 1 нічия) та Дерілом Лококу з ДР Конго (11 перемог, 6 поразок, 1 нічия).

Більш досвідчений Кімура відразу пішов в атаку та завдяки його активним діям бій не продовжився й одного раунду. Мінору потужним хуком із лівої буквально «паралізував» Лококу, який, перебуваючи у стоячому положенні, знепритомнів. Рефері помітив недобре та поспішив зупинити поєдинок, але Мінору все ж таки встиг ще одним боковим із лівої добити африканця, через що той буквально «впечатався» обличчям у канвас рингу.

O nocaute brutal do kickboxer brasileiro Minoru Kimura sobre congolês Daryl Lokoku, neste dissabte, no RIZIN 34, no Japão. pic.twitter.com/DohRgjamrR — MMA Melotto (@MMAmelotto) June 24, 2023

Додамо, що Мінору Кімура був володарем чемпіонського поясу K-1 у першій середній вазі до грудня 2021 року, але програв японцю Хіромі Вайїмі. Після цього бразилець з японо-італійським корінням провів два поєдинки на профірингу, і обидва виграв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер Петро Іванов вирубив суперника за 15 секунд до кінця бою.

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