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Спорт

Легенда НБА у 62 роки вийшов на гей-парад у міні-спідниці: уболівальники обурюються (відео)

18:53 26 червня 2023
Денніс Родман

П'ятиразовий чемпіон НБА у складі «Детройт Пістонз» та «Чикаго Буллз» 62-річний Денніс Родман, чия донька забила в дебютному матчі за футбольний клуб, вкотре шокував громадськість. Відомий своїм епатажним характером ексспортсмен мало того, що з'явився на гей-параді в Нью-Йорку, так ще й одягнув міні-спідницю.

«Кохання завжди переможе», — написав колишній одноклубник Майкла Джордана по «Чикаго Буллз» під відео та фотографіями, які розмістив на своїй сторінці в Instagram, що має 2,5 млн підписників.

Фанати легенди НБА масово почали заходити на сторінку свого кумира, щоб висловити невдоволення та здивування його вчинком. Денніс відреагував у своєму стилі — мовчки опублікував у сторіс серію фото своїх попередніх епатажних образів та підписав: «Ви пам'ятаєте їх, хлопці?«

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Майк Тайсон у костюмі бджілки зібрав мільйон лайків за півдня.

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