34.85 / 35.71 36.38 / 37.64
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Будь собою: Майк Тайсон у костюмі бджілки зібрав мільйон лайків за півдня (відео)

20:05 17 червня 2022
Майк Тайсон

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Майк Тайсон, який виправдав злочинні дії володимира путіна щодо України притчою про яструба, відзначився черговим епатажним вчинком.

Легендарний боксер узяв участь у популярному телешоу Jimmy Kimmel Live. Ведучий, представляючи Залізного Майка, оголосив: «Він літає, як метелик, а жалить, як бджола «. Після чого в кадрі з'явився Тайсон у костюмі… бджілки. «Красиво, я почуваюся красивим», — наспівував при цьому Майк. Боксер опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, і за півдня воно набрало більше мільйона лайків.

Нагадаємо, що раніше, у розпал пандемії коронавірусу, американець зареєструвався на спеціальному інтернет-сервісі, який надає відвідувачам можливість отримати за окрему плату коротке відео за участю якоїсь знаменитості. Залізний Майк тоді неабияк покращив своє матеріальне становище — буквально за кілька годин після реєстрації на його рахунку було вже понад 20 тисяч доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Майк Тайсон побив до крові попутника в салоні літака.

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Черешня

Підсунули рашистам отруєну черешню: фермери-патріоти оригінально помстилися окупантам за пограбування

Бійці ЗСУ

Мобілізація в Україні: що потрібно знати про чотири види повісток і як покарають за їхнє ігнорування

Томати

Томати вмить заплодоносять і фітофтори ніколи не буде: обов'язково підгодуйте помідори цим у червні (відео)

Індексація не допоможе: кому підвищать пенсії в липні і чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Індексація не допоможе: кому підвищать пенсії в липні і чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.