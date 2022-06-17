Будь собою: Майк Тайсон у костюмі бджілки зібрав мільйон лайків за півдня (відео)

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Майк Тайсон, який виправдав злочинні дії володимира путіна щодо України притчою про яструба, відзначився черговим епатажним вчинком.

Легендарний боксер узяв участь у популярному телешоу Jimmy Kimmel Live. Ведучий, представляючи Залізного Майка, оголосив: «Він літає, як метелик, а жалить, як бджола «. Після чого в кадрі з'явився Тайсон у костюмі… бджілки. «Красиво, я почуваюся красивим», — наспівував при цьому Майк. Боксер опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, і за півдня воно набрало більше мільйона лайків.

Нагадаємо, що раніше, у розпал пандемії коронавірусу, американець зареєструвався на спеціальному інтернет-сервісі, який надає відвідувачам можливість отримати за окрему плату коротке відео за участю якоїсь знаменитості. Залізний Майк тоді неабияк покращив своє матеріальне становище — буквально за кілька годин після реєстрації на його рахунку було вже понад 20 тисяч доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Майк Тайсон побив до крові попутника в салоні літака.

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