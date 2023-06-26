«Зниклий» пригожин вийшов на зв'язок і розповів, чому відступив від Москви

Ватажок ПВК «Вагнер» євген пригожин, який днями влаштував заколот проти російського диктатора володимира путіна, вперше після заколоту вийшов на зв'язок і прокоментував події.

Він заявив, що метою походу проти Кремля було не допустити знищення ПВК «Вагнер» і притягнути до відповідальності тих осіб, які припустилися багатьох помилок у війні проти України.

Він також заявив, що ніхто з бійців ПВК «Вагнер» не примушувався брати участь, всі знали, чим це закінчиться і що вони шкодують, що змушені були завдавати ударів по авіації ВКС рф.

За словами пригожина, вони йшли до Москви для демонстрації протесту, а не для повалення влади в країні. Вони не дійшли 200 км до Москви і зупинилися в той момент, коли один штурмовий загін вже розгорнув свою артилерію на підходах до столиці.

Російське видання «Верстка» повідомило, що у Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК «Вагнер» після домовленостей з олександром лукашенком, який вів переговори з євгеном пригожиним. Перший розрахований на 8 тисяч людей.

За даними видання, перший табір на 8 тисяч людей зводять у 200 км від кордону з Україною в Осиповичах Могилевської області. Працівникам поставили завдання збудувати табір площею 24 тисячі квадратних метрів дуже швидко.

Водночас, моніторингова група «Білоруський Гаюн» спростовує інформацію про будівництво таборів для «вагнерівців» у Білорусі. За її даними, жодних робіт із будівництва великого об'єкта в Осиповичському районі не зафіксували. Самих «вагнерівців» у країні поки не бачили.

Як писали «ФАКТИ», раніше шеф-редактор інтернет-видання «Обозреватель» Орест Сохар розповів, хто насправді міг стояти за заколотом євгена пригожина.

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