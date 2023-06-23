Тіна Кароль зустрілася з Папою Римським
Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка видалила свій новий кліп із музичних платформ через скандал, зустрілася з Папою Римським. Під час перебування в Італії, де артистка мала кілька виступів, вона відвідала Сади Ватикану, побувала на службі, де помолилася за мир в Україні, та мала унікальну можливість поспілкуватися з понтифіком.
Відео зустрічі з’явилося в соціальних мережах.
Нагадаємо, Тіна Кароль бере участь у міжнародних заходах на підтримку України та допомагає збирати кошти. Співачка у дуеті з легендарним німецьким гуртом Alphaville заспівали українською на майданчику біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.
Також вона зробила щедрий подарунок телеведучому Даніелю Салему, який захищає країну від російських окупантів в лавах ЗСУ.12
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