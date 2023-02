Рекорд Бейонсе та нове обличчя Мадонни: як пройшла 65-а церемонія «Греммі»

У неділю, 5 лютого, у Лос-Анджелесі на стадіоні Crypto.com Arena відбулася 65-та церемонія вручення «Греммі» — найпрестижнішої музичної нагороди у світі. Цього року «золоті грамофони» було розподілено між багатьма виконавцями. Явного лідера не виявилося.

І все ж що королевою церемонії стала Бейонсе. Американська співачка перемогла в номінаціях «Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом» та «Найкраща пісня у стилі R&B». Першу нагороду їй приніс диск Renaissance, другу — композиція CUFF IT.

В результаті Бейонсе за свою кар'єру здобула вже 32 премії «Греммі», що є абсолютним рекордом. Колишнє досягнення належало покійному британсько-угорському диригенту Георгу Шолті. Він отримав 31 премію «Греммі». Його рекорд протримався 20 років.

«Я намагаюся не бути надто емоційною. Хочу просто прийняти цю ніч», — скромно сказала Бейонсе.

У номінації «Найкращий альбом» переміг британський співак Гаррі Стайлз із диском Harry's House. До речі, з ним нещодавно трапився казус: під час концерту Стайлз невдало сів на сцені та його шкіряні штани луснули у тому самому місці! Публіка була у захваті. А ось Дженніфер Еністон, яка сиділа в ложі для знаменитостей, трохи зніяковіла. Гаррі прикрив проріху рушником і швидко завершив виконання пісні. Пізніше він заявив, що все сталося випадково, проте багато хто з шанувальників йому не повірив. Річ у тім, що Стайлз в одному з інтерв'ю якось зізнався, що підлітком божеволів від Еністон!

Американська співачка Lizzo отримала «Греммі» у номінації «Найкращий запис року» із піснею About Damn Time.

Ще один британський співак Сем Сміт переміг разом із Кім Петрас у номінації «Кращий поп-дует» із піснею Unholy.

Адель отримала «Греммі» за баладу Easy On Me у категорії «Найкраще сольне поп-виконання».

Американського співака Кендріка Ламара названо найкращим виконавцем репу. Премію принесла композиція The Heart Part 5.

Найкращим новим виконавцем 2022 року названо 23-річну американську джазову співачку Самару Джой.

Не забули й про ветеранів. 73-річна блюзова співачка Бонні Райт несподівано для всіх перемогла у номінації «Пісня року» із композицією Just Like That.

А Оззі Осборн та Тоні Айоммі з Black Sabbath удостоїлися «Греммі» як найкращі виконавці heavy metal з піснею Degradation Rules. На жаль, Осборн напередодні церемонії повідомив, що змушений завершити свою кар'єру через хворобу. Принаймні він точно більше не зможе виступати з концертами.

Користувачі соцмереж обговорюють появу Мадонни на церемонії. 64-річна королева поп-музики була невпізнанною. Що знаменита співачка зробила зі своїм обличчям, поки що ніхто сказати не може. «Якби її не оголосили, я б ніколи в житті не впізнав Мадонну! Хто ця жінка, спитав я, коли вона вийшла на сцену?» — написав один із користувачів твіттеру. І багато хто з ним погодився.

64-річну Мадонну просто не впізнати

Вбранням, що найбільше обговорюється, користувачі називають сукню, в якій прийшла на вечірку перед церемонією «Греммі» британська співачка Ріта Ора. Власне, це важко назвати сукнею. Ріта була в чорних трусах і пишному боа поверх голого тіла.

Британська співачка Ріта Ора приголомшила глядачів відвертим вбранням

