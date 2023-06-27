Облила бензином і підпалила, а згодом закопала: над Київщині жінка через борг вбила родича

На Київщині відбулася кривава розправа над 26-річним молодиком, яку вчинила його родичка. Причиною стали гроші, які жінка вона позичила жертві, а той не поспішав віддавати.

Як повідомив очільник поліції регіону Андрій Нєбитов, спочатку 28-річна «месниця» влаштувала розправу, потім облила жертву бензином і підпалила сірник. Далі зловмисниця загасила полумʼя та перетягнула тіло до найближчої водойми.

Далі, аби приховати злочин, зловмисниця поклала тіло в багажне відділення автомобіля та вивезла його у віддалену лісосмугу, де згодом поховала.

Обпалені рештки тіла жертви жінка закопала у сусідній лісосмузі

Правоохоронці затримали зловмисницю, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після остаточного рішення суду жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне увʼязнення.

Нагадаємо, днями у сусідній Житомирській області покупець підірвав гранатою продавчиню сільмагу, яка відмовилася продати товар у борг.

Фото поліції Київщини

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