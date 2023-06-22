У магазині на Житомирщині покупець підірвав гранатою продавчиню, яка відмовилася продати товар у борг (фото, відео)

На жаль, в Україні непоодинокі випадки, коли люди намагаються «вирішити» спірні питання за допомогою зброї чи гранати, як це, наприклад, було в столичній багатоповерхівці на Подолі.

Схожий випадок днями стався на Житомирщині, де вибух пролунав в сільському магазині. Наразі поліція встановила деякі обставини надзвичайної події.

Вибух гранати пролунав у магазині в селі Закутинцях Бердичівського району. Чоловік, дочекавшися, коли з торгової зали вийшли люди, дістав та кинув гранату. Травми отримав як сам «гранатометник» — 58-річний місцевий мешканец, так і 27-річна продавчиня.

Постраждалих шпиталізували, стан жінки медики розцінюють як вкрай тяжкий. Зазвичай продавчиня брала на роботу своїх трьох дітей, але того дня вони залишилися вдома.

Начальник Головного управління Національної поліції України в Житомирській області Олег Трачук повідомив, що чоловік приходив до магазину та просив продавчиню відпустити йому у борг алкоголь та цигарки. Молода жінка, яка віднедавна працює у закладі, відмовила. Чоловік вийшов з магазину і невдовзі повернувся з гранатою.

«Після цього пролунав вибух, чоловіку відірвало кисть руки, він має й інші тілесні ушкодження. Жінка знаходиться у критичному стані, вона втратила багато крові. Вона отримала осколкові поранення. Продавчиню прооперували, операція пройшла вдало. Є надія, що вона житиме, але стан вкрай важкий. Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру, подаватиметься клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу», — повідомив він.

Поліція встановила, що підозрюваний взяв гранату у свого товариша. Ані товариш, ані той, хто кинув гранату, не є військовослужбовцями.

Поліцейські провели обшуки у людини, яка дала дала гранату — у неї виявлено цілий арсенал збрї. Чоловіка також затримали.

Олег Трачук додав, що «гранатометник» ні як не пояснив свої дії — він знаходився у нетверезому стані. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років. Попередня правова кваліфікація події ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, що у Броварах чоловік, якому не вдалося купити спиртне, взяв рушницю та розбив двері магазину. Коли його спробували зупинити правоохоронці, невдоволений покупець відкрив вогонь у бік поліцейських.

Фото поліції

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