Наніс смертельний удар сокирою по голові: під Черніговом чоловік зарубав жінку через фінансовий борг
На Чернігівщині винесли вирок чоловікові, який скоїв умисне вбивство та розбій, поєднані з завданням тяжких тілесних ушкоджень — його засуджено до найвищої міри покарання.
Під час судового провадження стало відомо, що у грудні 2021 року цей мешканець Козелецього району прийшов до знайомої, аби позичити грошей. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік наніс потерпілій численні удари сокирою в область голови та заволодів належним їй майном.
Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.
За скоєне його було засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, однак поки що вирок не набрав законної сили, повідомили в обласній прокуратурі.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як на вбивство через борги пішов львівський спецназівець.348
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